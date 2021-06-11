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    11 июня 2021, 14:55

    В Госдуме назвали провокацией предложение добавить на форму сборной Украины еще 3 региона России

    Денис Малышев, Ольга Назаркина

    Предложения депутата Рады добавить на форму украинской сборной очертания еще трех российских регионов — просто очередная провокация, на которую не следует реагировать. Об этом заявила «360» первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

    В Госдуме назвали провокацией предложение добавить на форму сборной Украины еще 3 региона России

    «Не надо вестись на провокации. Люди просто начинают хайповать, зарабатывают какие-то электоральные дивиденды», — сказала она.

    По мнению Журовой, эта идея украинского депутата обновить форму также могла стать реакцией на предложение российских парламентариев о том, чтобы сборная РФ вышла на поле с картой Российской империи.

    С инициативой добавить на форму украинской национальной команды еще три российских региона, помимо Крыма, выступил депутат Рады Алексей Гончаренко. По его мнению, на футболках футболистов в очертания границы Украины нужно включить Краснодарский край, Республику Адыгею и Ростовскую область.

    Этот же депутат ранее называл Кубань «украинскими этническими землями». В конце мая Гончаренко опубликовал фото с тренировки, где он готовится к «освобождению» этих территорий.