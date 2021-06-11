В Госдуме назвали провокацией предложение добавить на форму сборной Украины еще 3 региона России

Предложения депутата Рады добавить на форму украинской сборной очертания еще трех российских регионов — просто очередная провокация, на которую не следует реагировать. Об этом заявила «360» первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Не надо вестись на провокации. Люди просто начинают хайповать, зарабатывают какие-то электоральные дивиденды», — сказала она.

По мнению Журовой, эта идея украинского депутата обновить форму также могла стать реакцией на предложение российских парламентариев о том, чтобы сборная РФ вышла на поле с картой Российской империи.

С инициативой добавить на форму украинской национальной команды еще три российских региона, помимо Крыма, выступил депутат Рады Алексей Гончаренко. По его мнению, на футболках футболистов в очертания границы Украины нужно включить Краснодарский край, Республику Адыгею и Ростовскую область.

Этот же депутат ранее называл Кубань «украинскими этническими землями». В конце мая Гончаренко опубликовал фото с тренировки, где он готовится к «освобождению» этих территорий.