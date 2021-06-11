Депутат Рады предложил нанести на форму сборной Украины еще три региона России
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил нанести на форму сборной страны по футболу еще три российских региона, помимо Крыма. Об этом скандальный политик написал в своем Telegram-канале.
Там же Гончаренко опубликовал фотографию «обновленной» экипировки. На ней в границы Украины включены Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область.
«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — написал Гончаренко.
Накануне UEFA обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы лозунг «Героям слава». В организации объяснили, что в сочетании с лозунгом «Слава Украине» он приобретает явный политический смысл. Изображение карта страны с полуостровом Крым UEFA разрешил оставить, сославшись на то, что полуостров не был признан частью РФ в ООН.
В Российском футбольном союзе заявили, что даже после изменений, которые внесут по требованию UEFA, форма украинской сборной для выступления на Евро-2020 останется политизированной. По мнению РФС, это создает опасный прецедент.
Чемпионат Европы по футболу начнется в пятницу, 11 июня. Турнир пройдет в 12 крупных европейских городах. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург.