Депутат Рады показал фото подготовки к «освобождению Кубани»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко показал в своем Instagram, как он готовится к «освобождению Кубани». Этот российский регион политик ранее назвал «украинскими этническими землями».

На фото Гончаренко стоит рядом с манекеном для отработки и ударов. Вместе с ним запечатлен его тренер по боксу Геда Мбат.

«Готовимся освобождать Кубань», — написал Гончаренко.

@oleksiihoncharenko

Накануне об «украденных землях Украины» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Площадь этих потерянных территорий он оценил в два Крыма.

Ранее о том, что Украине принадлежат те или иные российские регионы, заявлял бывший лидер запрещенного в России движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош. Он угрожал, что захватит Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.

Отметился подобными высказываниями и лидер нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий. По его мнению, Украина может силой вернуть Кубань и Кавказ. Но на этом он не остановился. Помимо этого, Билецкий заявлял, что украинской стороне нужно максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее с целью возвращения Крыма.