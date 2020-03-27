В Чечню не пустят без местной прописки. Гостям теперь и здесь не рады

Аэропорт Грозного принимает только тех пассажиров, у которых есть регистрация в республике. Все рейсы отменены, исключение — перелет Москва — Грозный авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее глава Чечни обратился в своем Instagram-аккаунте к гостям региона и попросил их не торопиться с поездками. «Мы всегда просили посетить нашу республику, а сейчас обращаемся с просьбой чуть перенести визит», — написал Кадыров.

Власти Крыма также ввели жесткие меры для любителей юга России. С 28 марта все гостиницы и санатории прекращают свою работу.

Как сообщают «Известия», возможно, в скором времени Росавиация ограничит все внутренние перелеты.

Ранее сообщалось, что полеты по России стали дешевле вдвое. Цены упали на перелеты в марте, апреле и мае. На 40–60% подешевели билеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару и Красноярск. За сравнительно небольшую сумму можно слетать в Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень. На 15–20% цены снизились на перелет в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань.