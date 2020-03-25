Полеты по России стали дешевле вдвое

Авиабилеты на российские направления подешевели. Цены на вылеты в марте, апреле и мае снизил «Аэрофлот». Демпингуют S7 и «Уральские авиалинии». Все для того, чтобы привлечь пассажиров.

Авиакомпании надеются благодаря предпринятым мерам поддержать приток денег, сообщила газета «Ведомости».

У «Аэрофлота» теперь на 40-60% дешевле билеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару и Красноярск. За сравнительно небольшую сумму можно слетать в Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень. На 15-20% цены снизились на перелет в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань.

Дальневосточные рейсы обойдутся в привычную сумму: тарифы в города региона субсидирует федеральный бюджет.

И «Аэрофлот», и другие авиакомпании приостановили зарубежные полеты из-за пандемии коронавируса. Часть лайнеров с международных линий направят на внутренние рейсы. Из-за этого и без того убыточные тарифы снизятся, считают в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции находящимся за рубежом россиянам потребовалась эвакуация. Начиная с 21 марта, их вывозили из Испании, Черногории и Португалиию