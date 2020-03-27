Отели, санатории и детские лагеря Крыма закрыли до 1 июня

Чтобы никто не уехал из регионов на юг страны в период пандемии, власти Крыма переходят к ужесточению мер. Указ об остановке деятельности санаториев и гостиниц в регионе вступил в силу.

После того, как президент России объявил о выходной неделе в России из-за коронавируса, многие ринулись бронировать отели в Сочи и в Крыму. По данным туроператоров, спрос на эти направления увеличился сразу втрое. Но строгие меры и ограничения в южных регионах не позволят поселиться у моря.

Да и провести время полноценно там тоже не получится. В Крыму со следующей недели закрывается общепит, непродовольственные магазины и развлекательные объекты. Ранее власти заявили, что все компании-нарушители карантина попадут в «черный список». За отказ от недели вынужденных каникул грозит приостановка деятельности на три месяца.

В Сочи также будут закрыты все торговые центры, парки, кафе и рестораны. Губернатор Краснодарского края призвал россиян не приезжать в Сочи.