Работники организовали флешмоб против увольнения из IKEA

Российские работники шведского производителя IKEA отказались добровольно писать заявления об уходе с работы. По данным Telegram-канала Mash, сотрудники фирмы в соцсетях устроили флешмоб с требованием передать бизнес российской стороне.

IKEA попросила работников написать заявления об увольнении по собственному желанию, однако люди не захотели покидать рабочие места. Руководство начало предлагать от семи до восьми окладов заработной платы за расторжение договора, но сотрудников это также не сломило.

Социальные сети заполнили фотографии работников компании с табличкой «IKEA, мы остаемся». В том случае, если это требование выдвинут больше 50% работников компании, IKEA обязана пойти на переговоры с работниками.

Международная компания IKEA уйдет с российского рынка. Однако перед этим она решила устроить распродажу товаров, но у покупателей не получилось оформить заказ в онлайн-магазине из-за перебоев в работе сайта.