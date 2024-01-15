Общество 15 января 2024, 15:14 Уволенного из магазина кота Сергея номинировали на международную премию Кот Сергей из Зеленоградска поучаствует в премии «Мой ласковый и нужный зверь»

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Кот Сергей из Зеленоградска Калининградской области примет участие в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Управляющая магазином, где он работал, уверена в победе животного. Ее процитировали на сайте оргкомитета.

«Когда покупатели заходят мрачными и недовольными, Сергей заставляет их улыбаться, поэтому он и заслужил награду. Мы уверены, что за все время существования магазина он самый ценный сотрудник», — заявила женщина.

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Премию «Мой ласковый и нужный зверь» учредили в 2019 году. Ее присуждали животным, которые совершали достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс. Среди членов жюри премии — деятели кино, журналисты, руководители компаний и чиновники Калининградской области.

В 2022 году главный приз получил бордер-колли Торин из Уфы, который участвовал в поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Турции.

Россияне узнали о коте Сергее из Зеленоградска после того, как надзорные органы по анонимному доносу постановили выселить его из магазина. Животное обосновалось там несколько лет назад, развлекало покупателей и получило титул лучшего сотрудника.