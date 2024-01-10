Общество 10 января 2024, 22:13 Кота Сергея «уволили» из супермаркета в Калининградской области после доноса Кота по кличке Сергей уволили из магазина Зеленоградска из-за анонимного доноса Unsplash

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Сотрудникам супермаркета в Зеленоградске Калининградской области пришлось «выселить» из магазина кота Сергея, сообщил Telegram-канал «Прямой эфир». Причиной стал анонимный донос в Роспотребнадзор.

Сергей стал постоянным обитателем супермаркета несколько лет назал, когда зашел в теплое помещение погреться. Работники обустроили для кота личную лежанку и начали представлять его как своего коллегу: Сергей даже получил звание «Сотрудник года» за популярность в соцсетях и «профессиональную дегустацию кормов», а также удостоился упоминания экскурсоводов.

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Несмотря на народную любовь, Роспотребнадзор постановил магазин избавиться от кота. Один из сотрудников взял Сергея к себе домой, однако в магазине отметили, что смена обстановки станет для животного стрессом.

Местные жители потребовали вернуть кота на привычное место: петиция в поддержку Сергея собрала свыше 500 подписей.

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