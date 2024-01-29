Общество 29 января 2024, 10:33 Устроивший стрельбу в пермском университете убийца обжаловал пожизненный приговор РИА «Новости»: Бекмансуров обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде РФ РИА «Новости»

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Устроивший стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров подал жалобу на пожизненный приговор в Верховный суд России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной картотеки судебного органа.

В краевом суде, через который жалоба направляется в Верховный суд, агентству пояснили, что заявление поступило 26 декабря. Само дело пока что находится в Пермском краевом суде.

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«Оно не отправлено: много возражений [по жалобе Бекмансурова]», — пояснил собеседник РИА «Новости».

Бекмансуров устроил стрельбу на территории Пермского государственного университета в сентябре 2021 года. На тот момент он был студентом первого курса юрфака. Во время нападения молодой человек вооружился ружьем.

Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, еще несколько десятков пострадали. Потерпевшими по делу в общей сложности проходили 59 человек. При задержании Бекмансурова ранили, а впоследствии врачи ампутировали ему часть ноги.

В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. В июне прошлого года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор в силе.