Эксклюзив 04 апреля 2023, 13:55 Пермского стрелка Бекмансурова не устроила присвоенная ему группа инвалидности Пермский стрелок Тимур Бекмансуров подал в суд, чтобы изменить группу инвалидности

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Осужденный за убийство шести человек в Пермском университете Тимур Бекмансуров обратился в суд. По его мнению, эксперты неверно оценили состояние его здоровья — осужденный намерен изменить присвоенную ему группу инвалидности. В распоряжении «360» появились кадры из зала суда.

Судья поинтересовалась у Бекмансурова, поддерживает ли он заявленные требования. Пермский стрелок подтвердил, что просит признать недействительным решение в отношении установленной ему группы инвалидности. Истец отметил, что намерен добиваться проведения медико-социальной экспертизы. Сейчас у Бекмансурова третья группа, он хочет установления второй, чтобы получать выплаты в большем размере, а также облегчить условия труда.

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Днем 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров пришел в Пермский университет с ружьем и устроил стрельбу. Шесть человек погибли, еще около 40 получили ранения. Нейтрализовать нападавшего удалось инспектору ДПС. В итоге стрелку ампутировали часть ноги, а в конце 2022-го его приговорили к пожизненному лишению свободы.