Устроившего стрельбу на кондитерской фабрике в Москве задержали после оправдательного приговора

В Москве задержали Илью Аверьянова, который три с половиной года назад устроил стрельбу на своей кондитерской фабрике «Меньшевик» в Марьине и убил сотрудника ЧОП. В феврале его оправдали по этому делу. Теперь против него завели новое дело по статье «Покушение на убийство». Адвокат Андрей Бастраков рассказал «360», что это месть со стороны оппонентов.

Адвокат пояснил, что в деле появился судебный пристав по фамилии Боков, который утверждает, что был в тот день на фабрике и Аверьянов его чуть не застрелил.

«Мы воспринимаем эту историю как месть со стороны оппонентов за оправдательный приговор. <…> Эпизод с якобы стрельбой в пристава Бокова, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела, не выдерживает никакой критики», — заявил Бастраков.

По словам адвоката, этого судебного пристава допросили еще в день происшествия в 2017 году. Тогда он сказал, что в него никто не стрелял. Собеседник отметил, что Боков признался, что не видел ни Аверьянова, ни стрельбы на территории фабрики. Сейчас бывший директор фабрики находится в изоляторе временного содержания.

10 февраля Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал Аверьянова невиновным в убийстве сотрудника ЧОП, который поддерживал новых владельцев фабрики.