Экс-директор фабрики «Меньшевик» Аверьянов вернулся в семью после обвинений в убийстве

«Я его не видела два с лишним года. Первое, что родные люди делают, это не спрашивают о дальнейших планах, а, наверное, радуются обретению родного человека, дети с ума сходят от обретения папы. Это простые мирские человеческие чувства. Хочется побыть в покое, хочется побыть вместе. Мы хотим сейчас семьей побыть», — рассказала «360» сестра Аверьянова Екатерина.

По ее словам, семья уверена в невиновности Аверьянова.

«Судьи народные совещались восемь часов. Наверное, это что-то значит. Они взвешивали все доказательства, которые по делу рассматривались», — отметила Екатерина Аверьянова.

Присяжные вынесли вердикт по делу Аверьянова в Мосгорсуде 28 января. Они посчитали, что бизнесмен невиновен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и непричастен к совершению убийства лица по служебным мотивам. Его освободили из-под стражи в зале суда. Окончательное решение должен принять судья, заседание пройдет 31 января.

Аверьянова судят за убийство охранника в результате конфликта на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве, произошедшего 27 декабря 2017 года. К этому времени бизнесмен уже стал бывшим собственником фабрики и вступил в словесную перепалку с действующим руководством. После этого он достал охотничий карабин и выстрелил, попав в охранника. Мужчина от полученного ранения скончался.

Аверьянов в ходе допроса оценил свои действия как самооборону при рейдерском захвате. По его словам, он случайно выстрелил в охранника, намерения причинить вред не имел.