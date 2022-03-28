Условия льготной ипотеки в новостройках изменят в России с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на жилье в новостройках. Согласно распоряжению, ставка будет повышена до 12%, а также увеличен предельный размер кредита, сообщил ТАСС.

Ранее с предложением скорректировать параметры льготной ипотеки на новостройки выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России. Путин эту инициативу одобрил.

Согласно предложению, для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти сумма ипотеки будет увеличена до 12 миллионов рублей и до шести миллионов — для остальных регионов, написал РБК. Новые условия будут действовать с 1 апреля до 1 июля.

Тогда же Путин подчеркнул, что ставки останутся неизменными по специальным ипотечным программам. То есть по программе семейной ипотеки она составит 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%.