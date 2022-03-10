Льготную ипотеку не сократили, несмотря на рост ставки

В России не сократили ни одну льготную программу ипотеки, несмотря на рост ключевой ставки, которая поднялась до рекордных 20% годовых. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«И программа молодых семей, и сельская ипотека, и дальневосточная, и льготная ипотека семипроцентная, все сохранены», — сообщил зампред правительства.

Количество россиян, оформляющих льготную ипотеку, только растет. Хуснуллин рассказал, что только за последнюю неделю прирост по ипотечным программам составил от 30% до 60%.

Недвижимость в России заметно подорожала за время пандемии, но уже сейчас аналитики наблюдают предпосылки к снижению цен. По прогнозам экспертов, квартиры в Москве могут подешеветь на 15-35%. При этом цены на жилье в новостройках, скорее всего, останутся высокими, но на вторичном рынке цены пойдут вниз из-за покидающих рынок покупателей.

Ранее в Госдуме предложили выдавать россиянам льготную ипотеку на покупку жилья в новостройках под 5% годовых, писало РИА ФАН.