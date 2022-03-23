Путин призвал донастроить программы льготной ипотеки в РФ

Программы льготной ипотеки в России нужно «донастроить», заявил президент Владимир Путин на заседании правительства. Его процитировал ТАСС.

Глава государства напомнил, что для ритмичной работы строительной отрасли предусмотрены отдельные меры поддержки.

«Здесь задан четкий ориентир: портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что ситуация на рынке меняется и он осознает сложность задачи, однако к ее выполнению нужно стремиться.

«Исходя из этой задачи, нужно донастроить и наши программы льготного ипотечного кредитования», — добавил он.

Ранее, 10 марта, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, несмотря на рост ключевой ставки до рекордных 20% годовых. По словам Хуснуллина, недвижимость в РФ заметно подорожала в период пандемии, но аналитики наблюдают предпосылки к снижению цен. По прогнозам экспертов, квартиры в Москве могут подешеветь на 15–35%.