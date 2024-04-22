Общество 22 апреля 2024, 09:32 Уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 сантиметров за сутки За сутки уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 и составил 941 см РИА «Новости»

Читать 360tv в

За прошедшие сутки уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия Оренбургского района.

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 08:00 22 апреля составляет 941 сантиметр. За сутки он упал на 36 сантиметров», — заявили в местной администрации.

Реклама

В мэрии отметили, что несмотря на спад воды, опасный уровень все равно превышен на 11 сантиметров.

«За сутки уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы упал на семь сантиметров и составил 870 сантиметров», — добавили в администрации.

Днем ранее стало известно, что в Орске остались подтопленными 786 домов, в пункты временно размещения перевезли 522 человека. Власти перекрыли 20 мостов в 10 муниципальных образованиях, движение на федеральных дорогах не ограничивали.

После начала мероприятий по ликвидации паводка военные передали жителям Оренбургской области свыше 450 тысяч литров питьевой воды.