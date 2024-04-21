Общество 21 апреля 2024, 09:10 Военные РВСН раздали более 450 тысяч литров воды жителям Оренбургской области Минобороны: военные РВСН раздали жителям Оренбуржья свыше 450 тысяч литров воды

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Российские бойцы ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с начала ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Оренбургской области раздали местным жителям больше 450 тысяч литров питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что военные из сводного подразделения Ясненского ракетного соединения продолжают привозить и раздавать питьевую воду оренбуржцам, а также муниципальным предприятиям региона, которые остались без водоснабжения после прорыва дамбы.

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Бойцы также собирают и отвозят гуманитарную помощь в пункты временного размещения жителей, лишившихся жилья во время ЧС.

Как стало известно 20 апреля, ситуация с паводком в Орске улучшается. Однако затопленными к утру субботы еще оставались 1714 жилых домов с приусадебными участками. Из зоны подтопления эвакуировали 2557 жителей.