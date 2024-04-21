Происшествия 21 апреля 2024, 09:56 Уровень реки Урал в Орске упал, от паводка освободилось 928 домов Власти Орска: от воды освободилось еще 928 домов Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился за сутки на 27 сантиметров — до 975. У Орска вода в Урале упала до 509 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

В Орске от паводка освободились 928 домов с приусадебными участками, в Оренбурге — еще 205.

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«В Оренбургском и Сакмарском районах за минувшие сутки подтоплены 22 жилых дома и 272 приусадебных участка», — указали в пресс-службе.

Подтопленными в Орске остались 786 домов с приусадебными участками. В ПВР находятся 522 человека, в том числе 62 ребенка. Из-за паводка в 10 муниципальных образованиях области перекрыли 20 мостов, на федеральных дорогах движение не ограничивали. Кроме того, за сутки от паводка освободился один низководный мост в Красногвардейском районе.

С начала ликвидации последствий паводка военные РВСН раздали населению Оренбургской области больше 450 тысяч литров питьевой воды. Ее подвозят жителям, а также муниципальным предприятиям региона, оставшимся без водоснабжения.