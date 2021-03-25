Уровень подростковой преступности снизился в России

В России в 2020 году снизилось на 11,5% количество преступлений, совершенных подростками. В полиции связывают это с пандемией, а правозащитники считают, что нужно изменить систему подсчета статистики.

«Мы фиксируем совместно с коллегами из МВД снижение численности несовершеннолетних, совершивших преступление, на 11,5% по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом», — процитировал ТАСС слова главы Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Сокращение числа юных преступников в полиции, как сообщил источник «Коммерсанту», фиксируют уже несколько лет. В этом году на показатели повлияла пандемия. Источник отметил, что огромную роль в улучшении статистики сыграла успешная работа «межведомственных программ и просветительских акций, направленных на профилактику детской преступности».

Юрист правозащитного проекта в помощь заключенным «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Ольга Подоплелова считает, что полноценную картину нельзя составить без учета демографических сдвигов, состоянии раскрываемости преступления и снижения общего уровня преступности.