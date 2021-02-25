Рост совершенных мигрантами преступлений зафиксировали в России

В январе 2021 года в России на 6,1% выросло количество преступлений, которые совершили иностранцы и лица без гражданства. Тем не менее общее число случаев криминала стало меньше.

В МВД сравнили статистику за первый месяц 2021 года с аналогичным периодом за прошлый год, уточнил ТАСС.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства <…> совершено 3,3 тысячи преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года», — отметили в министерстве.

Граждане государств-участников СНГ совершили 2,6 тысячи противоправных деяний — на 6,8% меньше прошлогодних значений. Их удельный вес, добавили в МВД, составил 79,8%.

Количество преступлений в отношении иностранцев и лиц без гражданства тоже выросло — на 18,4%. В январе 2021-го их было 1,4 тысячи.

Однако данные о состоянии преступности в РФ за первый месяц наступившего года, заявили в пресс-службе ГУ МВД, указывают на снижение числа зарегистрированных преступлений.

«Их количество уменьшилось на 6,6%, в том числе умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 12,4%», — сказали в министерстве. На 17,8% снизились случаи разбоя, на 28,7% — грабежей, на 10,4% — различных краж.