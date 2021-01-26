Повторных преступлений среди подростков в Подмосковье стало вдвое меньше

В Московской области в два раза снизился уровень рецидивной преступности среди несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Достичь этого помогла проводимая профилактическая работа.

В прошлом году наказания, не связанные с лишением свободы, понесли не менее 36 тысяч человек. При этом 237 нарушителей оказались несовершеннолетними.

В УИИ контролируют поведение осужденных, чтобы не допустить повторных преступлений. Лишь в 2020 году инспекторы вместе с полицией провели свыше 10,6 тысячи рейдов, во время которых проверили более 32 тысяч человек.