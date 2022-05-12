«Собачья чушь». Первый канал опроверг сообщения о закрытии «Вечернего Урганта»

В пресс-службе Первого канала опровергли появившиеся ранее сообщения о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Их назвали «собачьей чушью».

«Собачья чушь», — заявили в беседе с РИА «Новости» представители пресс-службы Первого канала.

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила о закрытии шоу в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что первая писала об этом еще в феврале. Тогда Собчак ссылалась в своем сообщении на источник.

В феврале Первый канал сообщил о переходе на информационный режим работы, в связи с чем было ограничено время развлекательных программ, в числе которых было и шоу «Вечерний Ургант». Тогда же — в феврале — телеканал опроверг ранние сообщения Собчак о закрытии шоу. Как тогда заявили в пресс-службе канала, слова источника телеведущей не имеют отношения к действительности.

В середине апреля Google заблокировал YouTube-канал шоу.