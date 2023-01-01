Знаменитости 01 января 2023, 17:58 Онлайн-кинотеатр Kion без объяснений снял с показа новогоднюю сказку с участием Урганта Онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогоднюю сказку с участием шоумена Урганта РИА «Новости»

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Онлайн-кинотеатр Kion, который запустила МТС в позапрошлом году, снял с показа новогодний спектакль в участием телеведущего Ивана Урганта «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Это подтвердил РБК сам Ургант.

«Сказку действительно сняли с эфира. <…> Почему проект убрали, я ума не приложу», — признался он.

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Шоумен также не знает, появится ли спектакль в доступе снова. Он сыронизировал, что оценивает эти действия «на четыре с минусом».

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Страница онлайн-кинотеатра, посвященная этому телеспектаклю, недоступна, однако сама картина есть в открытом доступе на YouTube.

Также Ивана Урганта не позвали на съемки в новой серии кинофраншизы «Елки».

Кстати, сегодня телеведущий впервые за несколько месяцев сделал публикацию в своем микроблоге, где в свойственной ему шутливой манере признался в любви к подписчикам (не всем, «хотя нет, всем»). Ургант отметил: то, что в этом году он виделся с ними нечасто, не отменяет того факта, что он их любит.