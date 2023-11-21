Общество 21 ноября 2023, 00:00 Ургант и Райкин попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович РИА «Новости»

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Деятели культуры, журналисты и правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в дело против драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович. Об этом написал РБК.

По мнению подписавшихся, Светлане Петрийчук и Евгении Беркович необходимо изменить пресечения и вы пустить из СИЗО.

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«Случилось то, о чем на каждом судебном заседании по продлению ареста говорила Женя Беркович. Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери. <…> Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — сказано в открытом письме.

Ранее стало известно, что бабушка Евгении Беркович писательница и правозащитник Нина Катерли умерла в возрасте в 90 лет.

Обращение подписали 23 человека. Среди них актеры Вениамин Смехов, Данила Козловский, Юлия Пересильд, Денис Суханов, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и худрук «Сатирикона» Константин Райкин. Писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина, журналисты Катерина Гордеева*, Николай Солодников и Дмитрий Муратов*, телеведущий Иван Ургант и многие другие.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в мае по подозрению в оправдании терроризма. Поводом для их ареста стал спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол», поставленный по сценарию Светланы Петрийчук. В 2022 году этот спектакль получил две «Золотые маски», в том числе, за лучшую драматургию.

*признан иноагентом в России.