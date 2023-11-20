20 ноября 2023, 13:41
Писатель и правозащитник Нина Катерли скончалась в 90 лет
Правозащитник Нина Катерли умерла на 91-м году жизни
Писатель, публицист и правозащитница Нина Катерли скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в личном Telegram-канале.
«У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память», — написал Вишневский.
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Он принес соболезнования дочери общественного деятеля Елене Эфрос и другим родным и близким публициста.
Нина Катерли посвятила свою жизнь защите прав человека. Данную тему она открыто освещала в своих работах.
Писательница была матерью знаменитой журналистки Елены Эфрос, которая пошла по ее стопам в общественной деятельности, и бабушкой театрального режиссера Евгении Беркович, которой продлили арест по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный сокол» в Москве.
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