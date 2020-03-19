Ургант и Краснова пошутили над закупающимися туалетной бумагой

На волне паники из-за коронавируса многие начали закупаться самым необходимым. Некоторые затаривались гречкой, а кто-то — туалетной бумагой. В итоге последние подкинули тему для массы шуток в соцсетях. Не остался в стороне и Иван Ургант вместе с известным блогером Натальей Красновой.

В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале к ведущему пришел актер и режиссер Григорий Добрыгин. Он вручил Урганту черный чемодан, где лежали рулоны туалетной бумаги. Ургант поинтересовался, почему актер принес только четыре рулона. На это Добрыгин заявил, что больше не было.

«Ладно, сегодня продержусь, а завтра будем решать», — ответил с серьезным лицом Ургант.

Пользователи шутку оценили. «Снова напомнили про бумагу. Надо завтра еще купить… и гречи», — написал один из комментаторов.

При этом зрители отметили, что ажиотаж уже стих, а на полках магазинов снова появился весь ассортимент.

Если Ургант разыграл целую сценку, то Краснова записала ролик в Instаgrаm на несколько секунд. В видео она озвучила свой так называемый «стих».

«Почему скупаем туалетку, братцы? Потому что страшно просто обосраться», — говорит на кадрах блогер.

В марте россияне действительно начали штурмовать магазины, скупая крупы и предметы первой необходимости. Но за последние дни жителей не раз уверяли, что никакого дефицита не существует. «360» разобрался в вопросе и доказал, что паниковать точно не стоит. Более того, Минпромторг договорился с магазинами о стабилизации цен, поэтому на фоне пандемии стоимость товаров тоже расти не будет.