Священника с Урала накажут за слова о коронавирусе. Он проклинал тех, кто закрывал храмы

Схиигумен Сергий (Николай Романов) снова стал автором скандального заявления о коронавирусе. Если раньше за проклятия ему просто запретили публично выступать, то теперь его лишили права ношения наперсного креста и отправили на церковный суд.

Основателю Среднеуральского женского монастыря схиигумену Сергию запретили носить наперсный крест, сообщили на сайте епархии. Его деятельность будет оценивать епархиальный суд Екатеринбургской епархии.

Причиной такого решения стало публичное выступление священнослужителя. Схиигумену запретили совершать общественные и частные богослужения. Кроме того, ему больше нельзя покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения епископа.

«Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глазу на глаз, и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву», — отметил митрополит Кирилл.

Ранее на YouTube появилось выступление Сергия, где он раскритиковал священников и властей за проведение тестирования, которое заражает коронавирусом. Это уже не первое подобное высказывание. В апреле священнослужитель проклинал тех, кто закрыл храмы из-за коронавируса. Более того, он призывал людей выходить на улицы и посещать церкви. За это его лишили права делать публичные заявления.