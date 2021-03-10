Умерла народная артистка РСФСР Людмила Лядова

Народная артистка РСФСР, композитор Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

Лядова заразилась коронавирусом в феврале. Она находилась в реанимации и даже была подключена к ИВЛ. У нее было поражено 75% легких. Однако в последние дни появилась информация о том, что ее состояние улучшилось.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года. Она написала десятки песен, в числе которых «Чудо-песенка», «Старый марш», «Барабан». Композиции Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие артисты.