Стало известно о состоянии заболевшей ковидом Людмилы Лядовой
Композитор Людмила Лядова, которая попала в больницу с ковидом, пошла на поправку. Сейчас она себя чувствует лучше. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ее представителя Виталия Мирошникова.
«Пошла положительная динамика. Она даже смогла поговорить по телефону», — рассказал Мирошников.
Собеседник добавил, что Лядова по-прежнему пользуется кислородной маской, но уже может дышать и без нее.
Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову положили в больницу с COVID-19 в конце февраля. Ее легкие тогда были поражены на 75%. На следующий день после новости о болезни Лядову перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. Композитора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Людмила Алексеевна Лядова родилась 29 марта 1925 года. Она написала десятки песен, в числе которых «Чудо-песенка», «Старый марш», «Барабан». Композиции Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие артисты.