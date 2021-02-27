Композитора Людмилу Лядову госпитализировали с тяжелым ковидом

Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом в Москве. У 95-летней пианистки тяжелая форма ковида с поражением легких на 75%, сообщил ТАСС представитель артистки Виталий Милошников.

Врачи оценивают состояние Лядовой как стабильно тяжелое, но отмечают положительную динамику.

«Легкие поражены на 75%», — сообщил Милошников.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. Она окончила консерваторию по классу фортепиано и композиции. Лядова стала автором музыки более чем к 800 песням, из которых наиболее известны «Чудо-песенка», «Старый марш», «Барабан», Ай-люли», также на ее музыку ставили балетные номера «Испанский танец», «Негритянские куклы», «Слепая девушка». Среди ее сочинений фортепьянные, скрипичные и оркестровые произведения. Является народной артисткой РСФСР и заслуженным деятелем искусств, награждена орденами Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.

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