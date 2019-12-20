Украинский телеканал проверят из-за пресс-конференции Путина

Украинский телеканал «Наш» проверят на предмет нарушения украинского законодательства. Телевизионщиков обвиняют в том, что они показали пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания анонсировал проверку телеканала «Наш». Об этом в своем Facebook сообщил член нацсовета Сергей Костинский.

В коротком информационном сообщении, размещенном в соцсети, Костинский в двух десятках слов успел вставить пассаж о «государстве-агрессоре». Так на Украине лояльные чиновники называют Россию.

Ранее нацсовет устроил проверки другому украинскому телеканалу, NewsOne. Проверки были инициированы после того, как телеканал объявил о подготовке телемоста с Москвой. В тот раз NewsOne собирался сотрудничать с «Россией 1». В итоге от идеи телемоста пришлось отказаться из-за давления на украинских журналистов. Дошло до того, что руководство канала прямо обвинили в государственной измене.