Украинские диппредставительства попались на вербовке иностранных наемников

Украинские диппредставительства занимаются вербовкой иностранных наемников. Это идет вразрез с международным правом и усугубляет ситуацию в стране, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По словам Сыромолотова, речь идет о вербовке наемников из стран Европы и Ближнего Востока, написало РИА «Новости».

«[Их] вербовкой в нарушение норм международного права занимаются, в том числе, украинские дипломатические представительства», — сказал он.

Российские военные 8 апреля уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Красноселки под Одессой.

Ранее в Минобороны неоднократно предупреждали, что иностранные наемники не имеют право на статус комбатантов, поэтому после задержания их будет ждать уголовная ответственность.