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    13 апреля 2022, 09:56

    Украинские диппредставительства попались на вербовке иностранных наемников

    Замглавы МИД Сыромолотов: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников

    Александр Иванов

    Украинские диппредставительства занимаются вербовкой иностранных наемников. Это идет вразрез с международным правом и усугубляет ситуацию в стране, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

    По словам Сыромолотова, речь идет о вербовке наемников из стран Европы и Ближнего Востока, написало РИА «Новости».

    «[Их] вербовкой в нарушение норм международного права занимаются, в том числе, украинские дипломатические представительства», — сказал он.

    Российские военные 8 апреля уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Красноселки под Одессой.

    Ранее в Минобороны неоднократно предупреждали, что иностранные наемники не имеют право на статус комбатантов, поэтому после задержания их будет ждать уголовная ответственность.