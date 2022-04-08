ВС России уничтожили центр подготовки иностранных наемников на Украине

Центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Красноселки уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военные запустили ракеты комплекса «Бастион» по центру подготовки иностранных наемников, который располагался в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. Цель была уничтожена, сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточными ракетами на железнодорожных станциях Покровск, Славянск и Барвенково в Донецкой области уничтожили вооружение и военную технику резервов ВСУ, прибывших в Донбасс.

Российские средства ПВО также сбили два украинских вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка. Уничтожены пять беспилотников, в том числе сбили два БПЛА турецкого производства Bayraktar TB-2 в районе Кривого Рога.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России с ракетными войсками нанесли удары по 81 украинскому военному объекту. Поразили в том числе два пункта управления, пусковую установку ЗРК «Оса», три установки РСЗО, девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения техники ВСУ.