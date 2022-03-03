Минобороны РФ: у западных наемников нет права на статус военнопленных

Западные наемники, которые приезжают на помощь ВСУ, не будут иметь права на статус военнопленного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он напомнил, что такие нормы предусмотрены международным гуманитарным правом, по которому такие люди не могут являться комбатантами.

Представитель Минобороны добавил — сейчас на фоне окружения и уничтожения российскими силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, написал ТАСС.

По словам Конашенкова, иностранные наемники, которые атакуют ВС РФ на территории Украины, вооружены оружием, которое поставляет Запад. Он подчеркнул, что при задержании иностранных наемников их может ожидать привлечение к уголовной ответственности.

«Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой», — добавил генерал-майор.

Конашенков добавил, что участвовать в боевых действиях на Украине разрешили Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. В связи этим в Минобороны РФ уже вызвали военного атташе Хорватии.