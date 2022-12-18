Спецоперация 18 декабря 2022, 23:17 Мэр Донецка рассказал о судьбе пациентов пострадавшей от обстрелов ВСУ больницы Мэр Донецка Кулемзин: пациентов больницы им Калинина переведут в уцелевшие палаты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пациентов донецкой больницы имени Калинина, пострадавшей от обстрела ВСУ, переведут в уцелевшие палаты, об эвакуации за пределы корпусов речи нет. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

По словам Кулемзина, от обстрела тяжело пострадал один пациент, есть несколько раненых в состоянии средней тяжести. Эвакуация пациентов за пределы лечебного заведения не планируется, их переводят в уцелевшие палаты, пояснил мэр Донецка. Медперсонал при обстреле не пострадал.

Реклама

При обстреле Донецка снаряды ВСУ попали в крышу и окно шестого корпуса больницы имени Калинина.

Реклама

Из-за обстрела шестой корпус больницы загорелся, сообщалось о множестве раненых. ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из Орловки. Повреждения получили многоквартирные дома, административные здания и объекты инфраструктуры.