Украина захотела наказывать уголовкой россиян за переезд в Крым. Но это назвали глупостью

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров посчитал глупым и бессмысленным предложение о наказании россиян за переселение на полуостров. С этой идеей выступил глава «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров.

«Советую Чубарову принять успокоительное и прекратить позорить крымско-татарский народ своими глупостями», — сказал Умеров РИА «Новости».

По его мнению, глава меджлиса Рефат Чубаров фонтанирует «бессмысленными идеями и законопроектами», которые, как и прежние его инициативы, останутся в виртуальной плоскости. Он добавил, что у Чубарова на большее не хватает фантазии.

Рефат Чубаров предложил внести в уголовный кодекс Украины наказание за незаконное переселение жителей России в Крым. Он заявил, что так россияне не просто пересекают границу, а колонизируют территорию. Власти Украины на предложение Чубарова никак не отреагировали. До этого он же предложил организовать поход на Крым, куда в первых рядах отправить стариков.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.