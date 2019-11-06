Новый призыв к военному возвращению Крыма прозвучал на Украине
Айдер Муждабаев, один из руководителей канала ATR, заявил, что военный возврат Крыма неизбежен, а всех несогласных депортируют по Крымскому мосту, сообщил портал «Дни.ру».
Муждабаев заявил: «Крым нужно будет освобождать военным путем, не сомневаюсь». Также он отметил, что неизвестно, когда именно это произойдет.
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По его мнению, предстоит и депортация противников Украины.
«Если ты уважаешь Украину, уважаешь Конституцию и крымских татар, несмотря на то, что они из-за геноцида сейчас в меньшинстве, живите и здравствуйте на земле Крыма. Если наоборот — вон мост, и дальше все, до свидания», — заявил Муждабаев.
Телеканал ATR освещает события с точки зрения Меджлиса крымско-татарского народа*, организации, которую в 2016 году отнесли в России к числу запрещенных.
* Меджлис крымско-татарского народа — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ