Новый призыв к военному возвращению Крыма прозвучал на Украине

Муждабаев заявил: «Крым нужно будет освобождать военным путем, не сомневаюсь». Также он отметил, что неизвестно, когда именно это произойдет.

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По его мнению, предстоит и депортация противников Украины.

«Если ты уважаешь Украину, уважаешь Конституцию и крымских татар, несмотря на то, что они из-за геноцида сейчас в меньшинстве, живите и здравствуйте на земле Крыма. Если наоборот — вон мост, и дальше все, до свидания», — заявил Муждабаев.

Телеканал ATR освещает события с точки зрения Меджлиса крымско-татарского народа*, организации, которую в 2016 году отнесли в России к числу запрещенных.

* Меджлис крымско-татарского народа — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ