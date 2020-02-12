Политолог назвал экстремизмом предложение о массовом шествии украинцев в Крым

В декабре 2019 года председатель Меджлиса* крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил о готовности организовать массовое шествие в Крым с Украины с участием иностранцев, членов международных организаций. Мероприятие при этом он назвал «ненасильственной мирной акцией» и «маршем достоинства». Шествие запланировано на 2 мая.

Андрей Кошкин напомнил, что вторжение украинских кораблей на территорию РФ в Керченском проливе ранее классифицировали как пограничный инцидент. Шествие в Крым ждет та же участь, в соответствии с УК РФ.

«Если ведется работа, которая направлена против власти, против нынешнего строя — это пресекается законом», — объяснил политолог.

Он отметил явный экстремистский характер акции.

«Они являются провокационными. Чубаров хочет настроить мировую общественность против России и вызвать недовольство Москвы. Мы видим ярко выраженных экстремистов, которые преследуют далеко идущие планы, связанные с выступлением против нашей политической системы и общества», — отметил Кошкин.

Ранее депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил отправить в шествие на Крым «тех, кто уже пожил».

Напомним, Крым стал территориальной частью РФ по итогам референдума на полуострове в 2014 году.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — организация, запрещенная в России.