29 апреля 2023, 10:53
«Уйдем в историю, ничего страшного». Пригожин допустил закрытие ЧВК «Вагнер»
Пригожин допустил, что ЧВК «Вагнер» перестанет существовать через короткое время
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что ЧВК может прекратить свое существование и уйти в историю. Об этом он заявил в интервью военкору Семену Пегову для Telegram-канала WarGonzo.
«Мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. И ЧВК „Вагнер“ через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного», — сказал бизнесмен.
Он также отметил, что ЧВК прибыла в Артемовск, когда этого требовала ситуация. Бойцы приехали туда с полным боекомплектом.
В настоящее время вагнеровцы продолжают штурмовать несколько районов. Большая часть территорий уже ушла из-под контроля ВСУ, но противник продолжает оказывать сопротивление.
Пригожин ранее неоднократно указывал на то, что украинские военные не бегут из населенного пункта, хотя в СМИ появляются такие сообщения. Он подчеркивал, что за город идут тяжелейшие бои.
Поддержку на флангах штурмовым отрядам «Вагнера» оказывают подразделения ВС России.
Артемовск
Евгений Пригожин
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