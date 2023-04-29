Общество 29 апреля 2023, 10:53 «Уйдем в историю, ничего страшного». Пригожин допустил закрытие ЧВК «Вагнер» Пригожин допустил, что ЧВК «Вагнер» перестанет существовать через короткое время РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что ЧВК может прекратить свое существование и уйти в историю. Об этом он заявил в интервью военкору Семену Пегову для Telegram-канала WarGonzo.

«Мы приходим к тому, что ЧВК „Вагнер“ заканчивается. И ЧВК „Вагнер“ через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного», — сказал бизнесмен.

Он также отметил, что ЧВК прибыла в Артемовск, когда этого требовала ситуация. Бойцы приехали туда с полным боекомплектом.

В настоящее время вагнеровцы продолжают штурмовать несколько районов. Большая часть территорий уже ушла из-под контроля ВСУ, но противник продолжает оказывать сопротивление.

Пригожин ранее неоднократно указывал на то, что украинские военные не бегут из населенного пункта, хотя в СМИ появляются такие сообщения. Он подчеркивал, что за город идут тяжелейшие бои.

Поддержку на флангах штурмовым отрядам «Вагнера» оказывают подразделения ВС России.