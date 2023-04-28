Важное 28 апреля 2023, 14:25 Российские военные не дали ВСУ перекинуть резервы в Артемовск Минобороны сообщило о сорванных попытках ВСУ завести в Артемовск новые силы Пресс-служба Минобороны

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Подразделения российской группировки войск «Юг» и бойцы Воздушно-десантного флота не позволили украинским военным завести в Артемовск дополнительные силы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВДВ и подразделения группировки „Юг“ с флангов пресекли попытки ВСУ завести в Артемовск дополнительные резервы», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны добавил, что действующие на Донецком направлении российские войска за минувшие сутки уничтожили на этом участке проведения специальной военной операции до 300 украинских военных и наемников.

Также противник лишился трех боевых машин пехоты, четырех бронированных машин, восьми автомобилей и гаубицы Д-30.

Конашенков добавил, что на Херсонском направлении потерпевшие огневое поражение ВСУ потеряли до 65 человек личного состава, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30.