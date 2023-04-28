28 апреля 2023, 14:25
Российские военные не дали ВСУ перекинуть резервы в Артемовск
Минобороны сообщило о сорванных попытках ВСУ завести в Артемовск новые силы
Подразделения российской группировки войск «Юг» и бойцы Воздушно-десантного флота не позволили украинским военным завести в Артемовск дополнительные силы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«ВДВ и подразделения группировки „Юг“ с флангов пресекли попытки ВСУ завести в Артемовск дополнительные резервы», — заявил Конашенков.
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Представитель Минобороны добавил, что действующие на Донецком направлении российские войска за минувшие сутки уничтожили на этом участке проведения специальной военной операции до 300 украинских военных и наемников.
Также противник лишился трех боевых машин пехоты, четырех бронированных машин, восьми автомобилей и гаубицы Д-30.
Конашенков добавил, что на Херсонском направлении потерпевшие огневое поражение ВСУ потеряли до 65 человек личного состава, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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