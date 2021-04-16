Ухудшение отношений между США и Россией сравнили с холодной войной

Ответные меры России на американские санкции назвали «абсолютно неизбежными и предсказуемыми». Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» сравнил складывающуюся ситуацию с периодом холодной войны.

Москва не могла не ответить симметрично на ограничения со стороны Соединенных Штатов. Станкевич объяснил, каких действий российских властей стоит ожидать.

«Ответные санкции я воспринимаю с сожалением, но понимаю, что они были абсолютно неизбежными, предсказуемыми. <…> Мы, конечно, обозначим группу высокопоставленных сотрудников американской администрации, которые будут внесены в списки. Это не очень для них чувствительно, но символика важна. Мы, конечно, вышлем дипломатов. Скорее всего, рядовой дипломатический состав <…> с правом замены», — рассказал политолог.

Он добавил, что санкции на передвижение американских дипломатов по российской территории следует воспринимать более серьезно.

У них было право свободной земли, они могли перемещаться свободно, только уведомляя о том, куда едут. И то не всегда. Сейчас все возвращается к ситуации, как было при Советском Союзе — как было при холодной войне Сергей Станкевич политолог, независимый аналитик.

Станкевич обратил внимание на то, что посла РФ в США Анатолия Антонова отозвали из Вашингтона для консультаций. Пока что дипломат находится в Москве и возвращаться, по словам аналитика, не собирается.

«Не устранена причина отзыва: никак не изменилось враждебное поведение Соединенных Штатов в отношении России», — сказал политолог.

Из-за усугубления ситуации на родину отбудет и американский посол в Москве Джон Салливан. Возможно, чтобы «помочь администрации Байдена выработать какую-то последовательную линию в отношении России».

«Де факто мы понижаем уровень наших дипломатических отношений. Послы возвращаются к своим ведомствам. Все это не может не тревожить, потому что нет какой-то внятной перспективы разрядки возникшей напряженности. Не думаю, что в этой обстановке возможна в ближайшие месяца встреча на высшем уровне президентов США и России. Хотя она была бы очень полезна», — подчеркнул специалист, указав на заинтересованность в этом обеих сторон.

Ответные действия РФ политолог счел оправданным решением и дипломатической практикой, которая давно устоялась. Россия, заметил он, предпринимала вынужденные шаги, когда как для Соединенных Штатов оставалась возможность выбора.

Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 марта, объявило об ответных санкциях.

Из страны вышлют 10 сотрудников американской дипмиссии в ответ на высылку такого же количества сотрудников российского посольства. Ограничат количество виз для командировок сотрудников, а Госдепа до 10 в год. Под запрет попадет работа фондов, находящихся в подчинении американского внешнеполитического ведомства.