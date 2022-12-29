Культура 29 декабря 2022, 17:06 Композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет — СМИ Композитор Эдуард Артемьев скончался на 86-м году жизни РИА «Новости»

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Народный артист России, композитор Эдуард Артемьев скончался на 86-м году жизни, написал Telegram-канал 112. Недавно у него диагностировали COVID-19, музыкант провел несколько дней в больнице.

О госпитализации Эдуарда Артемьева с коронавирусом стало известно 9 декабря. Народный артист России проходил лечение в одной из столичных клиник. В беседе с «360» он рассказывал, что угодил в больницу 8 декабря, но чувствовал себя хорошо. По словам композитора, медики вовремя диагностировали болезнь, поэтому вирус не повредил легкие.

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Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В Сибири его родители-москвичи находились проездом. В возрасте семи лет мальчика отправили в столицу, где он получил сначала первоначальное музыкальное образование, а затем окончил Московскую консерваторию. Композитора знают как автора музыки к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. В 1999 году Артемьеву присвоили звание народного артиста, а в 2022 году он стал Героем труда.

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