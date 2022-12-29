Эксклюзив 29 декабря 2022, 17:46 «Мы родились в один день». Актер Васильев признался, что любил Артемьева и восхищался им Актер Васильев: Артемьев был великим композитором, скромным и удивительно ответственным РИА «Новости»

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Композитор Эдуард Артемьев был великим композитором, но при этом скромным и удивительно ответственным. Об этом «360» рассказал советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев. Он узнал о смерти Артемьева от журналистов.

«Только 30 ноября я поздравлял его с юбилеем, звонил», — посетовал Васильев.

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Он отметил, что у них с Артемьевым день рождения в один день, причем они родились в одном и том же роддоме в Новосибирске, и композитор «всегда это помнил».

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Эдуард Артемьев написал музыку к фильму Васильева «Герой». Актер вспомнил, что «было очень трогательно», когда на творческом вечере Артемьева прозвучала музыка из этого фильма, ее исполнял Дима Билан. Васильев всегда считал большой удачей, что такой композитор, работавший с Михалковым и Кончаловским, согласился писать музыку для его ленты. Для режиссера «Героя» это стало «самой высокой оценкой».

«Для меня в жизни это одно из самых больших потрясений — встреча с ним. Как он работал над музыкой к фильму, как тонко чувствовал то, что нужно для фильма! Я счастливый человек, раз он согласился писать музыку к моему фильму, хотя я не известный режиссер», — заметил Юрий Васильев.

Он вспомнил, что жена Артемьева Изольда, сейчас уже покойная, рассказывала, что он на три месяца полностью окунулся в создание этой музыки.

«Великий композитор, очень скромный, удивительно ответственный, не самодовольный, а очень серьезный. У него гениальная музыка, будем слушать ее и вспоминать его. Я его очень любил всегда, мы созванивались», — отметил Васильев и передал соболезнования семье композитора.

Актер резюмировал: Артемьев сделал многое для искусства страны и «всегда будет с нами».