Эксклюзив 15 января 2023, 16:02 «Уходят кумиры». Актриса Савина выразила соболезнования близким и поклонникам Кикабидзе Актриса Ирина Савина назвала умершего Кикабидзе кумиром нескольких поколений Кинопоиск

Читать 360tv в

Россияне с болью в сердце восприняли новость о кончине советского актера Вахтанга Кикабидзе. Большинство запомнили актера по фильму «Мимино». Однако на счету у актера было много других картин, среди которых снятый режиссером Георгием Данелия фильм «Совсем пропащий» — экранизация романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Актриса Ирина Савина, сыгравшая в той киноленте девочку Джоанну, поделилась с «360» скорбью по умершему Кикабидзе.

«Я снималась с Кикабидзе, но это было очень давно. Тем не менее, безусловно, это большая утрата для нескольких поколений, которые выросли на его фильмах. Кто-то „Мимино“ знает наизусть, фильм разошелся на цитаты, потому что Вахтанг работал с гениальным режиссером Георгием Данелия», — напомнила актриса.

Реклама

По мнению Савиной, успех Кикабидзе был в личном обаянии, актерском таланте и в том, что его творческим руководителем, другом и соратником был режиссер Данелия.

Реклама

«Конечно, плохо, когда уходят кумиры. К сожалению, накануне ушла из жизни Инна Чурикова, а следом и Кикабидзе. Скорбим вместе с близкими, родственниками, друзьями. Выражаю всем свои соболезнования», — добавила актриса.

О кончине народного любимца стало известно 15 января. Вахтангу Кикабидзе было 84 года. О причинах кончины не сообщили. Однако журналисты писали, что после кончины в 2021 году любимой супруги актер заметно сдал, очень переживал, много болел.

Днем ранее из жизни ушла еще одна легенда советского и российского кино Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы.