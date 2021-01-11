Уход в отставку мэра Якутска объяснили проблемами с сердцем

Мэр Якутска Сардана Авксентьева решила уйти в отставку из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Отклонения врачи обнаружили осенью прошлого года.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации, по результатам ПЭТ-КТ врачи приняли решение о необходимости проведения хирургических операций главе Якутска, которые должны состояться в ближайшее время. Операции плановые, угрозы ее жизни нет.

В администрации отметили, что в уставе города предусмотрен уход главы по состоянию здоровья. Решение уйти в отставку Авксентьева приняла самостоятельно.

Мэр Якутстка подала в отставку 11 января. В соцсетях она объяснила, что и-за проблем со здоровьем больше не может возглавлять город. В администрации подтвердили, что решение она приняла самостоятельно, без давления со стороны. Отставку примут 14 января.

Сардана Авксентьева заняла пост главы Якутска в сентябре 2018 года. Сразу после вступления в должность она уволила руководителя управления делами администрации города за роскошные банкеты для мэрии. Она отметила, что не допустит никаких гуляний за счет бюджета. В 2020 году она решила продать здание администрации.