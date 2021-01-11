Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об отставке

Глава Якутска Сардана Авксентьева объявила, что состояние здоровья больше не позволяет ей возглавлять город. Она сообщила, что в ближайший понедельник, 11 января, принесет в Городскую думу заявление о сложении своих полномочий. Такое обращение к жителям города она написала на своей странице в Instagram.

Авксентьева уточнила, что сразу после визита в городской парламент она ложится в больницу, где ей сделают несколько операций.

«Прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение», — обратилась она к жителям Якутска.

На предстоящих выборах нового мэра она попросила поддержать ее заместителя, который отвечал за развитие территорий, Евгения Григорьева. По словам Авксентьевой, она его специально готовила на эту должность. Также она попросила свою команду объединиться вокруг нового лидера, выполнить все планы и реализовать обещания, данные горожанам.

«Когда я выбирала Евгения своим первым заместителем, то определяющими факторами для меня стали его интеллект и хорошее образование, честность, смелость, уважение к людям. И Якутск — его родной город», — отметила уходящий мэр.

Она поблагодарила всех, с кем она работал последние 2,5 года, горожан, которые всегда ее поддерживали. Авксентьева призвала всех не драматизировать ситуацию и напомнила, что незаменимых людей нет.

«Оставайтесь думающим, самостоятельным и добрым городом, я горжусь вами», — подытожила она.

Сардана Авксентьева заняла пост главы Якутска в сентябре 2018 года. Сразу после вступления в должность она уволила руководителя управления делами администрации города после того, как он объявил торги на проведение банкетов для чиновников на один миллион рублей. Она отметила, что не допустит никаких гуляний за счет бюджета. Одной из последних ее инициатив стала продажа здания администрации.

Она отметила, что городские чиновники могут работать и в более дешевом здании. Лучше всего, если это будет одно общее пространство, чтобы никто не прятался за отдельной дверью. Также она планировала отменить служебный транспорт для чиновников. Для экономии бюджета она хотела пересадить их на такси.