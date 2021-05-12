Угрожавшего взорвать школу мужчину задержали в Крыму

Федеральная служба безопасности подтвердила, что в Крыму задержали мужчину, который в социальных сетях угрожал взрывом в школе. Он признался в том, что сделал.

«Задержан житель села Амурское Красногвардейского района Республики Крым 1995 года рождения, который 11 мая 2021 года разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьское», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы УФСБ России

Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил агентству, что задержанный житель Крыма в социальных сетях угрожал взорвать школу, чтобы проверить работу спецслужб. По данным ФСБ, задержанный во всем сознался. Он заявил, что хотел проверить оперативность силовиков и добавил, что раскаивается.

Накануне после нападения Ильназа Галявиева на казанскую школу полицейские задержали домохозяйку и школьника, которые распространяли в WhatsApp фейки о стрельбе в других учебных заведениях столицы Татарстана. Некоторые поверили в провокацию и бросились забирать детей из школ.