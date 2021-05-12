В Крыму задержали мужчину, который угрожал в соцсетях взорвать школу, чтобы проверить работу спецслужб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах полуострова.

«В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей», — приводит агентство слова собеседника.

11 мая после нападения Ильназа Галявиева на казанскую школу полицейские задержали домохозяйку и школьника, которые распространяли в WhatsApp фейки о стрельбе в других учебных заведениях столицы Татарстана. Некоторые родители поверили в провокацию и поспешили забрать своих детей из школ.

Галявиев устроил стрельбу и взрыв в гимназии №175, которую окончил четыре года назад. Погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. Силовики задержали 19-летнего молодого человека. СК завел уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Похороны жертв казанского стрелка пройдут 12 мая. Их тела уже начали выдавать родным.