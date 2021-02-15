Уголовную ответственность за оскорбление ветеранов предложили ввести в России

За оскорбление ветеранов в соцсетях надо наказывать по уголовной статье. Таким предложением поделился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Орлов отметил, что ветераны и труженики тыла во время Великой Отечественной войны рисковали жизнью, чтобы спасти народ от гибели, и заслужили уважение и особый статус. Политолог напомнил, что сейчас некоторые позволяют себе оскорблять ветеранов в соцсетях.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны», — приводит RT текст письма Орлова.

Директор Института исследования проблем современной политики предложил наказывать за это штрафом до 100 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до года.

Ранее жителя Шотландии арестовали за оскорбление ветерана Первой мировой войны Тома Мура, который собрал более 45 миллионов долларов на лечение больных ковидом. Мур умер от последствий заражения коронавирусом в начале февраля на 101-м году жизни.